Juez de Minnesota amenaza con declarar en desacato a alto oficial de inmigración de Donald Trump

El juez federal principal para el distrito de Minesota, Patrick Schiltz, ha citado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato. En un alegato presentado el lunes, Schiltz citó este próximo viernes 30 de enero a Lyons para que se persone ante él y explique porque ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la...

| etiquetas: juez , minnesota , desacato , ice , oficial
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"explique porque ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis"

Otro juez al que le ardera la casa por causas misteriosas...
azathothruna #1 azathothruna
Yo mandaria a arrestar a todos los ICE, si es que el Zanahorio no pone orden
Pointman #3 Pointman
El gran lider tiene inmunidad del supremo, pero sus secuaces no. Y todo el mundo sabe cómo de leal es el gran lider hacia sus lacayos...
