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El juez insta a Cloudflare a bloquear a Roja Directa y Pirlo TV, entre otras web de pirateo de fútbol

El Juzgado de Instrucción n.º 50 de Madrid ha instado a la compañía estadounidense CloudFlare a bloquear las webs que acoge en su plataforma y que ofrecen contenidos protegidos por derechos de autor, en especial, la emisión de partidos de fútbol. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, entre estos sitios de Internet que vulneran la legalidad se encuentran los holdings Roja Directa y PirloTV. Estas dos cabeceras, identificadas como webs piratas, ofrecen enlaces como deporte-libre.fans, ...

| etiquetas: cloudflare , fútbol , pirateo
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2 comentarios
7 1 1 K 71 tecnología
lonnegan #1 lonnegan
Por colaborar con el juez, alguien debería darnos el listado de paginas a las que no debemos entrar para evitar consumir fubtol pirata :-D
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Sinfonico #2 Sinfonico
El juez no tiene ni puta idea de lo que legisla, pero le da igual mientras Tebas lo siga untando
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menéame