El juez insta a Cloudflare a bloquear a Roja Directa y Pirlo TV, entre otras web de pirateo de fútbol

El Juzgado de Instrucción n.º 50 de Madrid ha instado a la compañía estadounidense CloudFlare a bloquear las webs que acoge en su plataforma y que ofrecen contenidos protegidos por derechos de autor, en especial, la emisión de partidos de fútbol. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, entre estos sitios de Internet que vulneran la legalidad se encuentran los holdings Roja Directa y PirloTV. Estas dos cabeceras, identificadas como webs piratas, ofrecen enlaces como deporte-libre.fans, ...