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El juez del caso Montoro concreta las cuentas del exministro y los miembros de su equipo que deben analizarse
El magistrado ordena a más de una quincena de entidades bancarias para que se comprueben todos los movimientos bancarios de Montoro y otros imputados en los últimos 20 años
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XtrMnIO
Las cuentas que les han dicho que les dejan mirar, no todas, por dios!!
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