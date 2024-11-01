edición general
Un juez argentino declara nulo el protocolo represivo de Milei

El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años de Gobierno de Javier Milei.

#1 HangTheRich
Joder con la represión en la dictadura comunista
#2 Piscardo_Morao
La extrema derecha reprimiendo violentamente y de forma ilegal las protestas, vaya, no me lo puedo creer, quién se lo iba a imaginar, nunca en la historia de la humanidad la extrema derecha ha sido antidemocrática y ha reprimido violentamente a la oposición, la noticia tiene que ser falsa.

Ahora en serio, ¿es que os esperabais algo distinto de la extrema derecha?
