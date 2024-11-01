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Juanma Moreno va a la Feria de Abril de Sevilla y la reacción de una mujer al verle pasar no deja de compartirse
Un simple gesto ???? que lleva decenas de miles de reproducciones.
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#4
Leon_Bocanegra
El vídeo que Juanma Moreno no quiere que veas.
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#1
woke
te ahorro un clic
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#3
woke
cuando gane las elecciones se subirá otra vez el sueldo para chincharla.
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#7
Pixmac
#3
Mientras se lo suba a los de Vox no creo que le importe. Me da que esa señora de izquierdas no era.
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#5
pelagito
A Maduro
Llevaron prisionero
Con los ojos tapados
Como una depedia de soltero
Yo le digo a Donald Trump
Que Maduro es lo de menos
Al que en realidad
Se tiene que llevar
Es de Andalucía
A Juanma Moreno.....
youtu.be/aR3V0CV92wM?is=xUrOspI8XCzWgRfO
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#2
encurtido
#periodismo
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#6
vertedero_de_rojos
analfabetos cúbicos que le darán mayoría absoluta y morirán muchos agonizando de metástasis para ese dinero en prevención dárselo a don quiron
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Llevaron prisionero
Con los ojos tapados
Como una depedia de soltero
Yo le digo a Donald Trump
Que Maduro es lo de menos
Al que en realidad
Se tiene que llevar
Es de Andalucía
A Juanma Moreno.....
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