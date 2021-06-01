Juan Carlos Onetti - No me repondré nunca

"En el fondo, creo que soy una de las pocas personas que cree en la mortalidad. Eso influye mucho. Sé que todo va a acabar en fracaso. Yo mismo. Vos también. De todos los escritores del boom se ha dicho que son pesimistas, que en ellos los personajes siempre se frustran. Quizá. Pero en García Márquez o en Vargas Llosa, yo noto una gran alegría de vivir. Sinceramente, no creo que vean la muerte como un problema. Y no se trata de que ahora yo tenga 64 años y que pueda morirme esta noche. No. Es algo que he sentido desde la adolescencia. Así como se descubre que yo soy yo, así se descubre la muerte, se marcan sus linderos. Uno de los descubrimientos más terribles, el más terrible, que tuve de muchacho, fue que todas las personas que yo quería se iban a morir algún día. Eso me pareció absurdo, y de esa impresión no me he repuesto todavía. No me repondré nunca".
Juan Carlos Onetti
Qué mal escritor fue Onetti por favor.
Si queréis leer algo de verdad racional y bien escrito, leed a Quevedo
Todo tras sí lo lleva el año breve
de la vida mortal, burlando el brío
al acero valiente, al mármol frío,
que contra el Tiempo su dureza atreve.
Antes que sepa andar el pie, se mueve
camino de la muerte, donde envío
mi vida oscura: pobre y turbio río
que negro mar con altas ondas bebe.
Todo corto momento es paso largo
que doy, a mi pesar, en tal jornada,
pues, parado y durmiendo, siempre aguijo.
Breve suspiro, y último, y amargo,
es la muerte, forzosa y heredada;
mas si es ley, y no pena, ¿qué me aflijo?
Fijaos las diferencias. Quevedo dice, si la muerte es forzosa y heredada, porque me aflijo? Ahora comparad con el infantilismo de Onetti. Con mas de 60 años y todavía pensando como el niño que ve a su abuelo en el ataúd. Y ejemplos como este hay a miles, de hecho es lo único que hay hoy día. Una infantilización de la sociedad en su conjunto.
Seamos realistas: la gran mayoría de la sociedad vive hoy de espaldas a la muerte; apenas nos paramos a pensar realmente en lo que significa, hasta el último momento en que nos llega el mazazo y nos deja en shock. Esta actitud no tiene nada que ver con tener "madurez" ni aplomo frente a la muerte, sino pura ignorancia del problema, evasión mental para evitar el sufrimiento que conlleva.
En el día a día, rara vez nos preparamos para afrontar la desaparición de las personas que más queremos, ni siquiera para el día en que la Parca se acuerde de nosotros.