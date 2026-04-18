Un joven ingeniero palentino encuentra en la remolacha la solución para frenar la despoblación en Castilla y León

El estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid, el palentino Álvaro Salgado, se ha proclamado ganador del desafío comunicativo ‘400 Segundos’. Su proyecto, que propone aprovechar la melaza de la remolacha para impulsar la industrialización de Castilla y León y frenar la salida de jóvenes, se impuso ante las más de 90 candidaturas presentadas. El certamen, organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Liga Española de Debate Universitario (Ledu), otorgó el subcampeonato a la sevillana Cristina M