Josep Lanuza, el asesor áulico de Carlos Mazón, ocultó el concepto de varias facturas al Partido Popular por más de 700.000€

Todo este asunto hubiese pasado desapercibido si la empresa, no hubiese hecho saltar la alarma al negarse a informar al Tribunal de Cuentas sobre los conceptos de los trabajos realizados para el Partido Popular. Gastos inconfesables como campañas fake o trabajos de consultoría y asesoramiento estratégico que pudiesen haber prestado Lanuza o su empresa en periodo electoral no pueden ser facturados como tales y suelen colarse inflando otros conceptos que sí contemplan los requisitos de la ley electoral.

La forma tan rastrera, rozando, si no tocando, la ilegalidad tratando de ganar unaas elecciones, por parte del PP, es nauseabunda. Sigo pensando, que hay que educar a la juventud, transmitiéndoles pensamiento crítico.
Tuve que buscar aúlico en el diccionario ... todos los días se aprende algo nuevo.
