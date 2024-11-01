La jerarquía policial actual anula el debate y la capacidad de réplica

Desde StopAbolicion nos parece importante abrir el debate de la jerarquía policial actual tras la reciente dimisión del DAO (Director Adjunto Operativo) del Cuerpo Nacional de Policia José Ángel González Jiménez a raíz de una denuncia por agresión sexual. En nuestra asociación conocemos agentes y mandos policiales que nos confiesan en privado que el tratamiento de la prostitución en los medios desde la Policia Nacional y la Guardia Civil no es el adecuado y que nos avalan que los datos del abolicionismo son radicalmente falsos.