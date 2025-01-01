Por qué Jeffrey Sachs dice que la UE debe liberarse del control de Estados Unidos [ENG]  

El reconocido economista Jeffrey Sachs ofrece una poderosa exposición sobre cómo la política exterior de Estados Unidos, impulsada por sus propias élites políticas y el complejo militar-industrial, ha traicionado la paz global, la estabilidad económica y la cooperación multilateral
| etiquetas: jeffrey sachs , eu , estados unidos
Resto: Bueno, pues habrá que dejar de depender de EEUU para nuestra defensa y asumir el gasto consiguiente.
Zazis de MNM: ¡¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ¡BAILAR EL KUMBAYÁ NOS DEFENDERÁ!!!
Por cierto, Sachs es una de esas "élites políticas" de EEUU. En los 90, ayudó a diseñar la transición económica en países en desarrollo, mediante un proceso conocido como "terapia de choque". En Rusia funcionó tan… » ver todo el comentario
Que te mires el video, ni te lo sugiero, porque ya se que no te da el intelecto, para comprender ni media palabra.
Donde esta el bulo ?
Jeffrey Sachs afirma exactamente lo que dice el titular.
@admin, es claramente un negativo ideologico y un intento de tumbar el envio.