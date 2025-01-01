edición general
Por qué Jeffrey Sachs dice que la UE debe liberarse del control de Estados Unidos [ENG]  

El reconocido economista Jeffrey Sachs ofrece una poderosa exposición sobre cómo la política exterior de Estados Unidos, impulsada por sus propias élites políticas y el complejo militar-industrial, ha traicionado la paz global, la estabilidad económica y la cooperación multilateral

suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Hay que librarse del control de los EEUU!
Resto: Bueno, pues habrá que dejar de depender de EEUU para nuestra defensa y asumir el gasto consiguiente.
Zazis de MNM: ¡¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ¡BAILAR EL KUMBAYÁ NOS DEFENDERÁ!!!

Por cierto, Sachs es una de esas "élites políticas" de EEUU. En los 90, ayudó a diseñar la transición económica en países en desarrollo, mediante un proceso conocido como "terapia de choque". En Rusia funcionó tan…   » ver todo el comentario
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Bonito cuento, ahora tomate las pastillas, y a la cama
Que te mires el video, ni te lo sugiero, porque ya se que no te da el intelecto, para comprender ni media palabra.
suppiluliuma #3 suppiluliuma
He visto los 40 primeros segundos de esta mierda. Según Sachs, Irlanda y Austria son considerados como enemigos por EEUU.
Trifasico #5 Trifasico *
Tenemos a #3 votando "bulo" a un envio cuyo titular es "Por qué Jeffrey Sachs dice que la UE debe liberarse del control de Estados Unidos".
Donde esta el bulo ?
Jeffrey Sachs afirma exactamente lo que dice el titular.

@admin, es claramente un negativo ideologico y un intento de tumbar el envio.
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl *
La UE no tiene líderes con cojones para enfrentarse a Trump. Punto. No hay más. Y todo por no resquebrajar la idea de un ya caduco "mundo occidental".
