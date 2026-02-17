·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13359
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6039
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6391
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4375
clics
Reforma laboral
5235
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
850
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
365
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
445
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
314
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
343
Los caseros preguntan cuánto se ha subido “exactamente” el SMI “para calcular una cosa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
13
clics
El jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por los delitos de violencia de género y maltrato familiar
El tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz declara secreta esta investigación.
|
etiquetas
:
policía local
,
alcalá de henares
,
violencia de género
,
maltrato famili
5
1
0
K
65
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
65
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cenutrios_unidos
Que se investigue y si es cierto que le caiga un buen puro del copón y a la calle.
0
K
12
#3
reivaj01
Bueno, no encendamos todavía las antorchas. Se trata de un caso aislado, sin más. Concretamente el caso aislado número 34.287.196.
0
K
10
#1
Graffin
Me falla la memoria o la policía de Alcalá de henares está todo el día en las noticias por delitos varios?
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente