El jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por los delitos de violencia de género y maltrato familiar

El tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz declara secreta esta investigación.

policía local , alcalá de henares , violencia de género , maltrato famili
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que se investigue y si es cierto que le caiga un buen puro del copón y a la calle.
reivaj01 #3 reivaj01
Bueno, no encendamos todavía las antorchas. Se trata de un caso aislado, sin más. Concretamente el caso aislado número 34.287.196.
Graffin #1 Graffin
Me falla la memoria o la policía de Alcalá de henares está todo el día en las noticias por delitos varios?
