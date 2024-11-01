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JD Vance se niega a hablar de sus conversaciones con Trump sobre Irán: "Es clasificado, no quiero ir a prisión" [EN]

JD Vance se niega a hablar de sus conversaciones con Trump sobre Irán: "Es clasificado, no quiero ir a prisión" [EN]  

El vicepresidente estadounidense JD Vance declinó revelar qué consejo dio al presidente Donald Trump respecto a posibles acciones estadounidenses hacia Irán.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , vance , trump
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5 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
calde #1 calde
Ahí deberían acabar todos los de ese gobierno más pronto que tarde.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 alguno como Trump ya debería estar
1 K 36
azathothruna #2 azathothruna
Tranquilos, que pronto se filtra otro wasap :troll:
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pepel #5 pepel
Está cagao, con la soga de ir a prisión al cuello.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Pero si está más claro que el agua que va a terminar en el talego, como toda la banda de corruptos que está destruyendo EE.UU.
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