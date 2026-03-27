James Tolkan, estrella de Back to the Future y Top Gun, muere a los 94 años (ENG)

James Tolkan, el actor más conocido por interpretar al estricto subdirector Gerald Strickland en la franquicia de Back to the Future y al firme comandante “Stinger” en Top Gun, ha fallecido. Tenía 94 años. “La noticia es tristemente cierta sobre James”, confirmó John Alcantar, representante de Tolkan para apariciones públicas, a USA TODAY. “James era un profesional querido que vivió una vida buena y plena.”
