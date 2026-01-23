#4: «#2 entiendo lo que quieres expresar, pero lo que construimos no es el mundo, sino los relatos con los que intentamos entenderlo. Y esos relatos cambian cuando chocan con los hechos.
Si la creencia construyera la realidad, la alquimia habría funcionado y la Tierra seguiría en el centro del universo. Hay algo de verdad en lo que dices, y está claro que nuestras realidades se construyen en base a los relatos que la conforman, pero no en todo caso»
Dios existe o no. Pero las catedrales existen. Y las corales de Bach.
Las catedrales y Bach prueban que los humanos creen, no que Dios exista.
Igual que los templos griegos no prueban que Zeus lanzara rayos ni las pirámides que Osiris presidiera el Nilo.
La materia explica las obras, piedra, trabajo, tiempo, poder, talento.
La creencia explica por qué se hicieron así, no qué existe realmente.
Confundir producción cultural con evidencia es bonito… pero es un salto de fe, no de razón