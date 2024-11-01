La izquierda pica el anzuelo de la prioridad nacional

El francés Jean-Marie Le Pen utilizó el mismo término (préférence nationale) en los años ochenta del siglo pasado. La ultraderecha alemana popularizó el Deutschland zuerst (Alemania primero), lo mismo que dice Trump en Estados Unidos (America First). Ahora lo utiliza Vox para indicar lo mismo: los recursos son limitados e insuficientes y alguien debe ir primero a la hora de disfrutarlos.