La izquierda pica el anzuelo de la prioridad nacional

El francés Jean-Marie Le Pen utilizó el mismo término (préférence nationale) en los años ochenta del siglo pasado. La ultraderecha alemana popularizó el Deutschland zuerst (Alemania primero), lo mismo que dice Trump en Estados Unidos (America First). Ahora lo utiliza Vox para indicar lo mismo: los recursos son limitados e insuficientes y alguien debe ir primero a la hora de disfrutarlos.
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Yo lo único que cambiaría brutalmente en la política migratoria española es endurecer los criterios de estancia legal/reagrupamiento y limitar muchísimo el acceso a la nacionalidad.
¿Que no aprendes el idioma o respetas la ley? A la puta calle. Y si también para los British viejetes que se quedan a jubilarse, no sólo para los Mohamed o Wilson de los trinitarios. Con los europeos no se puede hacer pero con todos los extracomunitarios sí.
"Mierdas de la derecha que obligan a la izquierda a hacer autocrítica".
En el capítulo de hoy, "la prioridad nacional"