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La izquierda pica el anzuelo de la prioridad nacional

La izquierda pica el anzuelo de la prioridad nacional

El francés Jean-Marie Le Pen utilizó el mismo término (préférence nationale) en los años ochenta del siglo pasado. La ultraderecha alemana popularizó el Deutschland zuerst (Alemania primero), lo mismo que dice Trump en Estados Unidos (America First). Ahora lo utiliza Vox para indicar lo mismo: los recursos son limitados e insuficientes y alguien debe ir primero a la hora de disfrutarlos.

| etiquetas: izquierda institucional , reino de españa , neofascismo
13 3 2 K 86 CamisaParda
8 comentarios
13 3 2 K 86 CamisaParda
makinavaja #2 makinavaja
En algo estamos de acuerdo: los recursos son limitados e insuficientes y alguien debe ir primero a la hora de disfrutarlos.... pero los que deben disfrutarlo primero son los que trabajan duramente, cotizan, pagan impuestos, y no defraudan al país... sin importar su procedencia.... igual muchos políticos deberían hacérselo mirar...
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 en españa.es Borbones primero.
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#5 silzul
#2 Estamos de acuerdo.

Yo lo único que cambiaría brutalmente en la política migratoria española es endurecer los criterios de estancia legal/reagrupamiento y limitar muchísimo el acceso a la nacionalidad.

¿Que no aprendes el idioma o respetas la ley? A la puta calle. Y si también para los British viejetes que se quedan a jubilarse, no sólo para los Mohamed o Wilson de los trinitarios. Con los europeos no se puede hacer pero con todos los extracomunitarios sí.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Un tipo de derechas siempre antepone a si mismo a todo. Como no queda bien, alegará subterfugios. Son una subvariedad funcional humana que se esfueza como loca en que trabajemos para ellos porque patatas. No hay que pica en ese anzuelo.
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#4 Leon_Bocanegra *
Hoy en Discovery Max un nuevo capítulo de nuestra serie favorita:

"Mierdas de la derecha que obligan a la izquierda a hacer autocrítica".


En el capítulo de hoy, "la prioridad nacional"
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IrMaNDiÑo #8 IrMaNDiÑo
Si los recursos son escasos, hay que aumentarlo y para aumentarlo se necesita más presupuesto, y por tanto, o mayor base cotizante o aumento de impuestos.
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#6 Jack_Burton
De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades
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#7 Jack_Burton
#6 Diré otra cosa: ante una vida tan dura la única solución es la compasión radical.
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menéame