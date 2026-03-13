Italia retira sus tropas de Irak tras el ataque a su base (EN)

Italia está retirando sus tropas de Irak tras un ataque con drones contra su base, mientras Irán sigue arremetiendo contra los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

| etiquetas: italia , irak , tropas , eeuu , sionismo , israel , irán
20 2 0 K 267 actualidad
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Irak no queda un pelin lejos del Atlantico Norte?
Cehona #3 Cehona
Vaya con Meloni, de sacarse una foto con Trump y ser su mejor fans en Italia, a negar toda implicación en Oriente Medio
#2 amusgada
Qué empeño tenéis con traer prensa sensacionalista inglesa pa explicar cosas que salen en medios no sensacionalistas. Sí, retira sus tropas tras los ataques en Erbil y a la par, negocia junto a Francia para que les dejen pasar barquitos por Ormuz.
Cehona #4 Cehona
#2 ¿Negocia con Francia el paso por Ormuz? ¿Los franceses son los que ponen el sello y la pulserita de todo incluido?
#5 amusgada
#4 Francia (a quien le acaban de zumbar un milico en esa base y otros cinco heridos) e Italia, ambos, quieren negociar CON IRÁN el paso por Ormuz www.reuters.com/world/europe/france-italy-open-talks-with-iran-securin
Cehona #7 Cehona
#5 Italia niega negociar paso seguro por el Estrecho de Ormuz con Irán
es.investing.com/news/commodities-news/italia-niega-negociar-paso-segu
#8 amusgada
#7 ¿y qué fuente es mejor, Reuters o un boletín sobre commodities e investing? Pos eso
#11 aauivozcrx
esperando a que naranjito se enfade y diga que las pizzas financian el terrorismo
#6 amusgada
Por ejemplo, ya que es Italia, en vez de un tabloide conservador inglés... ¿no valdrá más poner un medio italiano? Bah, digo... aunque sea www.lastampa.it/esteri/2026/03/13/news/iran_soldati_italiani_erbit_eva
Cehona #9 Cehona
#6 ¿Has reeditado tu post viendo que ya sale en más medios?
www.france24.com/en/middle-east/20260313-middle-east-war-live-iraq-ira

¿En que puesto tienes a France24 como medio de información?
#10 amusgada
#9 Qué editar, lo que busco es trazabilidad. La fuente original de "Francia e Italia se van de la mano el mismo día que les apiolan tropas a pedir tal" es cosa del Financial Times. Sería globo-sonda, como tantos otros. Pero me temo que quien tendría que editarlo es el Financial Times (Reuters explícitamente pone "información no verificada", que es lo mínimo cuando no contrastas algo).

Sólo pido que nos dejemos de darle visitas a tabloides conservadores british cuando hay medios franceses e italianos que son mejor fuente de información, no sé cual es el problema...
