Israelíes: ¿Os enseñaron en el ejército qué es la Directiva Hannibal? [ENG]  

- Pregunta: ¿Habéis servido en el ejército? -Respuesta: Sí, ambos servimos en el ejército, en Haifa. -P: En el ejército, ¿Os enseñaron qué es la directiva Hannibal? -R: Sí, sí. -P: Ah, ok. ¿Qué os dijeron? -R: En el momento en que un soldado es tomado como rehén o está en una situación de posible secuestro, la directiva ordena que debes matarlo.... es mejor tener un soldado muerto que un soldado secuestrado.