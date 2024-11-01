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Israelíes: ¿Os enseñaron en el ejército qué es la Directiva Hannibal? [ENG]

Israelíes: ¿Os enseñaron en el ejército qué es la Directiva Hannibal? [ENG]  

- Pregunta: ¿Habéis servido en el ejército? -Respuesta: Sí, ambos servimos en el ejército, en Haifa. -P: En el ejército, ¿Os enseñaron qué es la directiva Hannibal? -R: Sí, sí. -P: Ah, ok. ¿Qué os dijeron? -R: En el momento en que un soldado es tomado como rehén o está en una situación de posible secuestro, la directiva ordena que debes matarlo.... es mejor tener un soldado muerto que un soldado secuestrado.

| etiquetas: idf , ejercito , soldado , israel , anibal , hannibal directive , directiva , fdi
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8 comentarios
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JuanCarVen #1 JuanCarVen *
Un porcentaje de los muertos del 20-O tienen ese motivo. Pero jamás lo van a reconocer. Algún Apache la cumplió a rajatabla.
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 En realidad sí lo han reconocido implícitamente, porque les da igual todo.
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#4 colemur
#1 ¿ Cómo que no lo van a reconocer,. si es algo público ?
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#1 Se perseguían dos objetivos, que hubiera un gran número de muertos y que no hubiera rehenes. Lo segundo no se consiguió del todo. El gran número de muertos era necesario para justificar un gran genocidio de palestinos, había que reducir su población o que se marcharan.
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Además en Israel hay una censura total de como es la situación actual en Israel, nadie sabe cuantos heridos, muertos, edificios destruidos, no hay imágenes de nada.
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
La tradición judía enseña que el mesías construirá el Tercer Templo y reunirá a los judíos en Israel, trayendo paz mundial. Para la construcción física del Tercer Templo en el lugar tradicionalmente señalado implica la destrucción o remoción de la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, ubicadas en la Explanada de las Mezquitas. La Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, situadas en la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén), constituyen el tercer lugar más sagrado del Islam
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
La Opción Sansón (Samson Option) es el término utilizado para describir la supuesta estrategia de disuasión nuclear de Israel, según la cual el país utilizaría armas atómicas como último recurso si se enfrenta a una amenaza de destrucción total.
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themarquesito #6 themarquesito
#2 "Muera Sansón y con él todos los filisteos".
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menéame