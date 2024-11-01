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Israel intercepta en aguas internacionales la Flotilla que se dirigía hacia Gaza

Lanchas militares israelíes habrían detenido los barcos y apuntado a la tripulación con lásers y armas de asalto

| etiquetas: gaza , palestina , israel , genicidio
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2 comentarios
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#2 Troglobyte
#1 No me deja cerrarla. Si algún #admin puede, genial.
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