Isabel Preysler y Miguel Boyer, 40 años del romance que puso en jaque al Gobierno de Felipe González

En el verano de 1985, ella era la “reina de corazones” y él, “el príncipe” del socialismo. El comienzo de su historia de amor desencadenó la primera gran crisis del felipismo. El verano de 1985 no fue fácil para Felipe González. El paro rompía la barrera psicológica de los tres millones de desocupados, los precios no dejaban de subir, los salarios no paraban de depreciarse y Comisiones Obreras (CC OO) convocaba la primera huelga general de la democracia contra la reforma de las pensiones. El presidente socialista tuvo que abrir una crisis......