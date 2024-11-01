Isabel y Alberto, crónica de una guerra anunciada

Ayuso tiene como objetivo convertirse en la candidata del PP a la presidencia del Gobierno de España. Si Feijóo decide encender el frente judicial con Peinado, Ayuso se lo apaga con Alberto Quirón. Si Feijóo hace equilibrios en Gaza, Ayuso se los revienta respaldando a Israel. Si Feijóo clama contra el atasco de los trenes, Ayuso le prepara el atasco del metro. Si Feijóo despeja el balón del aborto, Ayuso se lo devuelve a los pies. No tendrá piedad. Como con Casado.