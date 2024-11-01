IRON MAIDEN lo consigue a la tercera y entra en el Rock And Roll Hall Of Fame: "Priorizamos a los fans"

La banda británica de Heavy Metal IRON MAIDEN formará parte oficialmente de la promoción de 2026 del Rock And Roll Hall Of Fame, tras años siendo elegible para entrar en la institución. El grupo se suma así a una lista de artistas reconocidos en la categoría de intérpretes que incluye a Phil Collins, Billy Idol, JOY DIVISION/NEW ORDER, OASIS, Sade, Luther Vandross y WU-TANG CLAN. El ingreso en el salón pone fin a una larga espera desde que el grupo podía ser nominado por primera vez en 2005.