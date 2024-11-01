edición general
3 meneos
47 clics
Irlanda, por Lilian Lancaster (1868)

Irlanda, por Lilian Lancaster (1868)  

Este mapa se publicó en 1868 como parte del libro Geographical Fun: Being Humourous Outlines of Various Countries. Esta ilustración en concreto muestra a Irlanda representada como una mujer que carga a su hija a las espaldas. En 1868, Irlanda aún se encontraba recuperando de la Gran Hambruna, por lo que no es de extrañar que se utilizase a una campesina para representar el país. A pesar de que la posición de la hija se corresponde con la región del Ulster, parece que Lancaster no tenía intención de representar con la ilustración la fricción

| etiquetas: irlanda , lilian lancaster , mapa , ilustración , propaganda
2 1 0 K 37 Estampa
sin comentarios
2 1 0 K 37 Estampa

menéame