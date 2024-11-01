Irene Montero elogia el papel de jóvenes que "paran al fascismo": "Es la principal tarea democrática de hoy"

La número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha elogiado a "la gente más joven de nuestro país", porque "está siendo capaz de identificar la principal tarea democrática que tenemos en este momento, que es parar al fascismo con antifascismo, con feminismo, por la izquierda y avanzando en derechos, como nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas".