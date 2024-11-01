edición general
Irene Montero elogia el papel de jóvenes que "paran al fascismo": "Es la principal tarea democrática de hoy"

La número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha elogiado a "la gente más joven de nuestro país", porque "está siendo capaz de identificar la principal tarea democrática que tenemos en este momento, que es parar al fascismo con antifascismo, con feminismo, por la izquierda y avanzando en derechos, como nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas".

bronco1890
¿Agredir a periodistas también es antifascismo?
EsUnaPreguntaRetórica
#3 ¿A qué te refieres? Pregunta seria, no retórica.
TooBased
#8 Tu nombre dice otra cosa
#10 pozz *
#3 Reducir condenas y liberar a violadores tambien es antifascismo. :troll:
Chinchorro
#10 Ala, como te pasas con los jueces fascistas :troll:
ElenaCoures1
#3 Solo si no son de su cuerda
beltzak
#3 ¿Qué parte de la frase no has entendido?

Si paras el fascismo entonces no puedes agredir a un periodista, pensaba que eso era obvio. A no ser que insinúes que ella defiende o promueve la agresión a periodistas.
#14 tpm1 *
#3 Perro por otro lado hay que tener en cuenta que volcaron mobiliario urbano que seguro que era muy fascista. Unos héroes.
#4 Ricochet
xD No pasarán, y pasaron.

Y que me decís de ese video de la manifestación con la pancarta de "No pasarán" y luego iban retrocediendo? xD
desastrecolosal
"Es la principal tarea democrática de hoy"

Del feminismo ya ni se acuerda, ahora que ya no le interesa a su carrera política.
Castigadordepagascalers
#1 El feminismo se enmarca en la lucha antifascista, pero bueno no es algo que deba entender un soplapollas derecharra, auténtico lamescroto de pagascal, que se abrió la cuenta astroturfer el mes pasado.

desastrecolosal
#2 Me das la razón entonces, de todos modos, lo que vengo a decir es que cuando chupaba del bote cada tuit que enviaba era sobre feminismo, desde que la largaron, ni uno, oiga, que parece que se le olvidó esa lucha.

Que decepción esta señora.
#6 mancebador
#5 Sigue chupando del bote, concretamente 130.000 euros al años de sueldo base como eurodiputada.
#7 intotheflow
#5 No se ha olvidado del feminismo, no: "La democracia se construye desde el antifascismo" y ha abogado por "parar al fascismo con antifascismo, con feminismo, por la izquierda y avanzando en derechos como nos han enseñado -ha manifestado- nuestras madres y nuestras abuelas". www.20minutos.es/navarra/irene-montero-agradece-movimiento-antifascist
Kmisetas
Menuda panfletada.
