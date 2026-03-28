Irán tiene una nueva exigencia para poner fin a la guerra que podría generarle miles de millones

Irán está dando señales de que esta baza podría formalizarse. Los legisladores iraníes están estudiando un proyecto de ley que exigiría el pago de peajes a los países que utilicen el estrecho para el transporte marítimo de combustible y mercancías; un asesor del líder supremo ha hablado de un “nuevo régimen para el estrecho de Ormuz” tras la guerra.
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Pues no hace días que se sabe ésto, como se nota que toca dosificar las malas noticias para controlar los mercados, eh?
Es un precio que estoy totalmente dispuesto a pagar, por la seguridad mundial y,.sobre todo, la protección de miles de niñas estadounidenses, cientos de miles de niños árabes y millones de niños persas.
Son solo cartas con las que negociar si fuera necesario (que tampoco parecen tener prisas porque están muy muy cabreados).
El resto de países irían al cuello de sus economías ya que afectaría gravemente los intereses de todos. Pero co