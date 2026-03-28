Irán tiene una nueva exigencia para poner fin a la guerra que podría generarle miles de millones

Irán está dando señales de que esta baza podría formalizarse. Los legisladores iraníes están estudiando un proyecto de ley que exigiría el pago de peajes a los países que utilicen el estrecho para el transporte marítimo de combustible y mercancías; un asesor del líder supremo ha hablado de un “nuevo régimen para el estrecho de Ormuz” tras la guerra.