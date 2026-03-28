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Irán tiene una nueva exigencia para poner fin a la guerra que podría generarle miles de millones

Irán tiene una nueva exigencia para poner fin a la guerra que podría generarle miles de millones

Irán está dando señales de que esta baza podría formalizarse. Los legisladores iraníes están estudiando un proyecto de ley que exigiría el pago de peajes a los países que utilicen el estrecho para el transporte marítimo de combustible y mercancías; un asesor del líder supremo ha hablado de un “nuevo régimen para el estrecho de Ormuz” tras la guerra.

| etiquetas: exigencia , iran , soberania , ormuz
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5 comentarios
9 2 0 K 141 actualidad
#2 Dav3n
Madre mía, la CNN informando antes que nadie xD

Pues no hace días que se sabe ésto, como se nota que toca dosificar las malas noticias para controlar los mercados, eh?
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#5 daniMate
#2 es que es ahora cuando los jefes les han dado permiso para contarlo.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Me encantará que diez o veinte céntimos por litro de la gasolina de mi BMW, y sobre todo de los Ford Fiestas y Opel Corsas de Pozz, Elena, Supilipluma y sus hamijos, vayan directamente a financiar las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán.

Es un precio que estoy totalmente dispuesto a pagar, por la seguridad mundial y,.sobre todo, la protección de miles de niñas estadounidenses, cientos de miles de niños árabes y millones de niños persas.
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Gry #1 Gry *
Todas las condiciones que ha puesto Irán son inaceptables para los EEUU: No van a pagar indemnizaciones, ni retirar sus bases ni aceptar el cobro de peajes.

Son solo cartas con las que negociar si fuera necesario (que tampoco parecen tener prisas porque están muy muy cabreados).
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placeres #4 placeres
... Es un tiro al sol, maximalista, los estrechos son lugares con derecho de paso de paso internacional y ningún pais puede apropiárselos, Ni españa ni inglaterra ni los danseses (Lo intentaron en el medievo y terminaron a tortas cuando el resto del mundo no le salieron las cuentas) ni singapur.

El resto de países irían al cuello de sus economías ya que afectaría gravemente los intereses de todos. Pero co
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menéame