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Irán: balance de la destrucción tras semanas de guerra
Escuelas y hospitales bombardeados, bases y refinerías destruidas: la guerra en Irán ha devastado ciudades y deja más de mil muertos. ¿Cuál es la magnitud de la destrucción? Un repaso de los daños.
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#1
Pertinax
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Según datos de la Media Luna Roja Iraní del domingo, más de 100 000 instalaciones civiles han resultado dañadas o destruidas. Solo en la capital, Teherán, se han visto afectados casi 40 000 edificios residenciales y locales comerciales, según ha declarado la organización humanitaria en la plataforma X.
Además, en las últimas cuatro semanas se habrían atacado unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud. No se puede verificar esta información de forma independiente.
A Trump le zumban los cojones. Y Europa a las palmas. Como he leído aquí hoy a alguien que no recuerdo, estoy por votar al
perro,
y no quiero.
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#3
ur_quan_master
#1
todos sabíamos que la forma de "liberar al pueblo iraní" de su malvado gobierno nacida en las mentes de los criminales de Israel y Estados Unidos era esta.
Ahora no nos hagamos los sorprendidos.
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#2
Rixx
Llamemos a las cosas por su nombre:
Una GUERRA DE AGRESIÓN es el uso ilegítimo de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, sin justificación de defensa propia. Considerado el "crimen internacional supremo", implica actos como invasión, bloqueo o bombardeo, siendo ilegal bajo el derecho internacional y la Carta de la ONU.
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#4
Atusateelpelo
Otro pais siendo democratizado al estilo useño.
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Además, en las últimas cuatro semanas se habrían atacado unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud. No se puede verificar esta información de forma independiente.
A Trump le zumban los cojones. Y Europa a las palmas. Como he leído aquí hoy a alguien que no recuerdo, estoy por votar al perro, y no quiero.
Ahora no nos hagamos los sorprendidos.
Una GUERRA DE AGRESIÓN es el uso ilegítimo de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, sin justificación de defensa propia. Considerado el "crimen internacional supremo", implica actos como invasión, bloqueo o bombardeo, siendo ilegal bajo el derecho internacional y la Carta de la ONU.