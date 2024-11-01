edición general
4 meneos
47 clics

Irán: balance de la destrucción tras semanas de guerra

Escuelas y hospitales bombardeados, bases y refinerías destruidas: la guerra en Irán ha devastado ciudades y deja más de mil muertos. ¿Cuál es la magnitud de la destrucción? Un repaso de los daños.

| etiquetas: eeuu , israel , iran , guerra
4 0 0 K 51 actualidad
4 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Según datos de la Media Luna Roja Iraní del domingo, más de 100 000 instalaciones civiles han resultado dañadas o destruidas. Solo en la capital, Teherán, se han visto afectados casi 40 000 edificios residenciales y locales comerciales, según ha declarado la organización humanitaria en la plataforma X.

Además, en las últimas cuatro semanas se habrían atacado unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud. No se puede verificar esta información de forma independiente.

A Trump le zumban los cojones. Y Europa a las palmas. Como he leído aquí hoy a alguien que no recuerdo, estoy por votar al perro, y no quiero.
1 K 28
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 todos sabíamos que la forma de "liberar al pueblo iraní" de su malvado gobierno nacida en las mentes de los criminales de Israel y Estados Unidos era esta.

Ahora no nos hagamos los sorprendidos.
2 K 31
Rixx #2 Rixx
Llamemos a las cosas por su nombre:
Una GUERRA DE AGRESIÓN es el uso ilegítimo de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, sin justificación de defensa propia. Considerado el "crimen internacional supremo", implica actos como invasión, bloqueo o bombardeo, siendo ilegal bajo el derecho internacional y la Carta de la ONU.
1 K 16
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Otro pais siendo democratizado al estilo useño.
0 K 16

menéame