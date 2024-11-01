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Irán asegura que ha recibido una respuesta de EEUU a su propuesta para poner fin a la guerra

Irán asegura que ha recibido una respuesta de EEUU a su propuesta para poner fin a la guerra  

Irán confirmó este domingo haber recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analizará su contenido antes de emitir una respuesta oficial. “La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal. El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el anális

| etiquetas: irán , eeuu , acuerdo , guerra , nuclear , pakistán
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5 comentarios
4 0 0 K 53 actualidad
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Iran ha recibido una respuesta y lo que pasó después no te lo vas a creer
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josde #2 josde
#1 Que la guerra continua, no se ponen de acuerdo.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Si la respuesta no es una fotopolla con misiles al lado con IA, y un mensaje diciendo "vais a comeros esto", Trump está mejorando en diplomacia.
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#4 guillersk
No se, se está moviendo mucho material militar y trump es tan de fiar como un euro de madera.....
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Spirito #5 Spirito *
Cómo estará de tirada la credibilidad de EEUU que, a menos que lo confirme Irán, no nos tragamos ya nada.*

* Los yanquinejos y demás entes mononeuronales sí tragan hasta la campanilla pero, bueno, eso ya es otra cuestión para que lo analice la ciencia futura de criaturas de arrastre. :troll:
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menéame