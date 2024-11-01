Irán advierte que impedirá el comercio en la región si Estados Unidos mantiene el bloqueo

Irán ha advertido de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los buques comerciales y petroleros iraníes en el mar Arábigo.
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La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de que las autoridades de la República Islámica llevarán a cabo las evaluaciones pertinentes tras recibir el mensaje de EE UU durante la reunión con Asim Munir, el jefe del ejército de Pakistán, y solo después decidirán sobre la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos. La agencia recordó además la exigencia inicial de… » ver todo el comentario