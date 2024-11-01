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Irán advierte que impedirá el comercio en la región si Estados Unidos mantiene el bloqueo

Irán advierte que impedirá el comercio en la región si Estados Unidos mantiene el bloqueo

Irán ha advertido de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los buques comerciales y petroleros iraníes en el mar Arábigo.

| etiquetas: geoestrategia , política , guerra , transporte , petróleo
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2 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
alehopio #1 alehopio
Irán evaluará el mensaje de EE UU recibido vía Pakistán antes de retomar las negociaciones

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de que las autoridades de la República Islámica llevarán a cabo las evaluaciones pertinentes tras recibir el mensaje de EE UU durante la reunión con Asim Munir, el jefe del ejército de Pakistán, y solo después decidirán sobre la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos. La agencia recordó además la exigencia inicial de…   » ver todo el comentario
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Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
No se esperaban que cerrar el estrecho tambien fuese una carta de los americanos
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menéame