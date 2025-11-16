edición general
17 meneos
16 clics
El invierno mata sin balas a la población a la intemperie en Gaza: “¿Sobrevivimos a los bombardeos para sucumbir al frío y la lluvia?”

El invierno mata sin balas a la población a la intemperie en Gaza: “¿Sobrevivimos a los bombardeos para sucumbir al frío y la lluvia?”

En Gaza, 1,48 millones de personas necesitan refugio urgente tras la destrucción de más de 320.000 viviendas. Familias desplazadas sobreviven en tiendas precarias o al aire libre, sin mantas ni ropa de abrigo, mientras niños sufren infecciones respiratorias. La ayuda humanitaria es insuficiente: se requieren 300.000 tiendas nuevas, pero apenas han entrado 5.000 y 85.000 lonas. Aunque Israel afirma permitir cientos de camiones diarios, organizaciones denuncian volúmenes menores. Con lluvias, riesgo de epidemias y un sistema sanitario colapsado,

| etiquetas: gaza , invierno , muerte
14 3 0 K 128 actualidad
1 comentarios
14 3 0 K 128 actualidad
Dene #1 Dene
Muchos de los sionazis son hijos y nietos de emigrantes rusos. Conocen lo que puede hacer el General Invierno con el enemigo. Sobre todo, si durante el verano destruyes sus viviendas
0 K 12

menéame