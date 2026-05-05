Investigadores vascos coordinan un proyecto europeo para acelerar tratamientos oncológicos

Investigadores de Osakidetza, Ikerbasque, la EHU y el DIPC coordinarán el proyecto europeo 'Titan', con 1,2 millones de euros, que busca acelerar el desarrollo preclínico de innovadores tratamientos contra el cáncer, como las 'aurkinas'. Las 'aurkinas' son una innovadora familia de compuestos quimioterapéuticos (patentados por equipos del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, la EHU y el Donostia International Physics Center) con un alto potencial frente a tumores sólidos de difícil tratamiento, especialmente los cánceres hepáticos.