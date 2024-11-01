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Internet, territorio hostil para mujeres, niñas y colectivo LGBTQIA

Dicho concepto se refiere a las comunidades o espacios digitales, cuentas, creadores de contenido, memes o stickers que promueven una definición estrecha y agresiva de lo que significa ser hombre. Hay que investigarla por el aumento de las tecnoculturas tóxicas, el devenir de internet como un territorio hostil para mujeres, niñas y el colectivo LGBTQIA+, y porque se vincula a la deshumanización de los varones y el extremismo misógino, precisó.

| etiquetas: machismo , manosfera , incel , internet , mujeres , niñas , lgbti , hostil
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1 comentarios
1 0 3 K -5 actualidad
#1 amlluch
Me pierdo con las siglas
... que carajo es IA+?!?!?!?!
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menéame