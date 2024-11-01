Internet, territorio hostil para mujeres, niñas y colectivo LGBTQIA

Dicho concepto se refiere a las comunidades o espacios digitales, cuentas, creadores de contenido, memes o stickers que promueven una definición estrecha y agresiva de lo que significa ser hombre. Hay que investigarla por el aumento de las tecnoculturas tóxicas, el devenir de internet como un territorio hostil para mujeres, niñas y el colectivo LGBTQIA+, y porque se vincula a la deshumanización de los varones y el extremismo misógino, precisó.