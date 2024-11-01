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El intercambio de casas crece como alternativa al turismo tradicional: “He podido viajar más de lo que puedo pagar”

El intercambio de casas crece como alternativa al turismo tradicional: “He podido viajar más de lo que puedo pagar”

El encarecimiento del alojamiento y el cambio en la forma de viajar impulsan una práctica basada en la confianza que ya suma más de 40.000 usuarios en España

| etiquetas: intercambio , casas , turismo , alojamiento , plataformas
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2 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Yo lo usé dos veces con una pareja hace años. Estuvimos dos meses en Nueva Orleans y 15 días en París. Las dos veces en barrios cojonudos y en casas estupendas. Todo gratis (a parte de la cuota anual que creo eran 100 euros, pero con que lo uses un fin de semana ya lo has amortizado). En aquella época vivíamos en 35 metros cuadrados en la Barceloneta. Si vives en una localidad con demanda puedes ir a donde quieras. Cero problemas.
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#2 srskiner
#1 Me acojona un poco lo de dejar mis cosas en casa y que venga un desconocido ¿cómo gestionaste eso? y conste que iría a la casa del otro con mucho más cuidado que el que tengo en la mía, pero hay gente y gente
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menéame