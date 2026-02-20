edición general
Intenta estafar 14.000 euros a su seguro del coche: finge un accidente y alega que estaba comprobando un pinchazo

El siniestro generó sospechas entre la Guardia Civil, que apreciaron diversas irregularidades en la declaración de lo ocurrido e iniciaron las primeras diligencias. Ante estas circunstancias, se dio traslado a la UNIS del Sector de Tráfico, asumiendo inicialmente la investigación el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca y, posteriormente, el GIAT, especializado en este tipo de delitos. Durante más de cinco meses de indagaciones se tomó declaración a distintos testigos, se analizó el expediente del siniestro.

"la compañía aseguradora cuando el pago ya se encontraba aprobado"

casi lo logra
