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La inteligencia estadounidense reconoce que Irán aún retiene gran parte de sus capacidades militares

La inteligencia estadounidense reconoce que Irán aún retiene gran parte de sus capacidades militares

El periódico 'The New York Times' revela que Teherán conserva alrededor del 70% del arsenal que tenía antes de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos

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