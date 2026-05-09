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La inteligencia artificial provocó más de 20.000 despidos en abril en Estados Unidos

La inteligencia artificial provocó más de 20.000 despidos en abril en Estados Unidos

La inteligencia artificial se consolidó como la causa principal de despidos en empresas estadounidenses durante abril de 2026, según un informe de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas. El reporte, citado por la cadena estadounidense CBS News, reveló que el 26% de los recortes laborales del mes pasado —21.490 puestos— tuvieron relación directa con la adopción de IA. Esta tendencia se mantiene por segundo mes consecutivo y afecta principalmente a sectores tecnológicos y de servicios profesionales.

| etiquetas: ia , despidos , capitalismo
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1 comentarios
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taSanás #1 taSanás
El bar de mi pueblo ha despedido a un camarero, también por la IA, dice
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menéame