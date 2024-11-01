inMusic compra Native Instruments: la operación que puede cambiar la música electrónica  

inMusic compra Native Instruments y la industria musical acaba de vivir uno de los movimientos más importantes de los últimos años. La operación ya es oficial y no afecta únicamente a Native Instruments: también incluye marcas como iZotope, Plugin Alliance y Brainworx, ampliando todavía más el enorme ecosistema tecnológico que controla actualmente el grupo inMusic. Con esta compra, inMusic reúne probablemente uno de los catálogos más potentes que existen actualmente dentro de la tecnología musical.