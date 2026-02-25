Infierno en los accesos de Metro de Madrid: 11 de 12 líneas con escaleras y ascensores averiados y discriminación al sur

Investigamos los problemas de escaleras mecánicas averiadas y ascensores sin funcionamiento en todas las estaciones de Metro de Madrid durante una jornada de transporte madrileño, donde solo la Línea 4 se libra y en otras hay reparaciones que no terminarán hasta el 13 de marzo. Es una escena común a diario. Te bajas en un andén del Metro de Madrid y, al querer subir para hacer un transbordo o salir de la estación, te encuentras las escaleras mecánicas averiadas y valladas, o el ascensor sin funcionar.