La industria del automóvil se pasa a la guerra también en Estados Unidos

El Pentágono ha iniciado conversaciones con gigantes automotrices para convertir parte de su producción en armamento, misiles y municiones. Hegseth habló de la necesidad de militarizar la economía. Para lograr este objetivo, ha puesto encima de la mesa 1,5 billones de dólares de los presupuestos públicos, el mayor de la historia. El 23 por cien del gasto, 350.000 millones, se dedicarán únicamente a ampliar la base industrial de la guerra. Les ha pedido explícitamente que evalúen la rapidez con la que pueden reconvertir líneas de producción ac
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l mayor general Smedley Butler, marine de Estados Unidos, habla sobre la guerra. Los siguientes son extractos de un discurso presentado en 1933:
"La guerra sólo es un latrocinio. Un latrocinio que es mejor caracterizado, creo yo, como algo que no es lo que parece a la mayoría de la gente. Sólo un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Se conduce para el beneficio de muy pocos al costo de las masas...
"El problema con… » ver todo el comentario