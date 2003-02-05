edición general
4 meneos
6 clics
La industria del automóvil se pasa a la guerra también en Estados Unidos

La industria del automóvil se pasa a la guerra también en Estados Unidos

El Pentágono ha iniciado conversaciones con gigantes automotrices para convertir parte de su producción en armamento, misiles y municiones. Hegseth habló de la necesidad de militarizar la economía. Para lograr este objetivo, ha puesto encima de la mesa 1,5 billones de dólares de los presupuestos públicos, el mayor de la historia. El 23 por cien del gasto, 350.000 millones, se dedicarán únicamente a ampliar la base industrial de la guerra. Les ha pedido explícitamente que evalúen la rapidez con la que pueden reconvertir líneas de producción ac

| etiquetas: negocio de la guerra , negocio criminal
4 0 0 K 39 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 39 actualidad
#2 Horkid *
Son muy malas noticias para nosotros: tanto el pueblo americano como europeo. Los dueños de estas empresas van a buscar ganancias, que va a ser a costa de nuestros impuestos, y si nos dejamos, de nuestras vidas: porque la producción de armas requiere guerras y las guerras carne de cañon. Menos mal que no existe ejercito europeo, porque si fuera así nos meterían en la cadena de producción del negocio de las guerras como carne de cañon; como han hecho con los ucranianos: www.meneame.net/m/Artículos/ejercito-europeo-carne-canon
0 K 13
#4 Horkid *
www.jornada.com.mx/2003/02/05/030n3mun.php?printver=1
l mayor general Smedley Butler, marine de Estados Unidos, habla sobre la guerra. Los siguientes son extractos de un discurso presentado en 1933:
"La guerra sólo es un latrocinio. Un latrocinio que es mejor caracterizado, creo yo, como algo que no es lo que parece a la mayoría de la gente. Sólo un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Se conduce para el beneficio de muy pocos al costo de las masas...
"El problema con…   » ver todo el comentario
0 K 13
OCLuis #5 OCLuis
Otra cosa más que se repite de lo que pasó en el mundo en el 46 y la gente sigue mirando para otro lado y dibujando una sonrisa en la cara cuando se le pregunta por el dictador Trump.
0 K 11
Tontolculo #1 Tontolculo
Qué miedo me da esta noticia con ese presidente al mando
0 K 10
#3 Horkid
#1 Con cualquier presidente: todas las guerras son negocios para unos pocos que se enriquecen y presionan a los presidentes para que provoquen guerras.
0 K 13

menéame