En el puerto de Hirtshals hay ahora un aerogenerador Vestas con una pala colgando a lo largo de la torre. El miércoles, la pala se rompió en un modelo V136 de 4,2 MW, que tiene apenas cinco años. «No es algo que ocurra todos los días», dice Joachim Steenstrup, director de comunicación de Eurowind Energy, calificando el incidente de «sorprendente», dado que se trata de un aerogenerador reciente. Según él, no habían tenido antes problemas similares con este tipo de turbina.
Con la trazabilidad de un componente como las palas es bastante sencillo obtener la causa raíz.
Además es demasiado reciente la fabricación de esa pala como para sufrir un evento como ese.
En general en Vestas esperemos que descubran rápidamente en qué parques tienen instaladas ese tipo de palas y qué aerogeneradores están afectados.
No se pueden permitir este tipo de errores, y mucho menos con un Trump aprovechando el más mínimo incidente para ladrar mentiras y bulos, como gilipollas que es.
Recordemos que en octubre Vestas instalará en Nueva York y el cheeto va a ir a saco contra el sector eólico hasta que palme.
Pero si, estoy de acuerdo, aunque no deja de ser un incidente bastante aislado y en esa zona de Jutlandia a veces parece Florida con Huracanes
Buscando más, veo que el fabricante de las palas en este parque fue Vestas en la fábrica de Lauchhammer
No obstante, sea cuál sea la fábrica que produjo esa pala, Vestas tiene que investigar e implementar las acciones correctivas y preventivas a todas sus plantas de manera global.
Y que en Nakskov, se pongan las pilas, porque sus palas, como quién dice, van a instalarlas directamente en el culo de Trump (o al menos así Trump él personalmente se lo va a tomar).
Trump es como el Recio, pero peor, con su mecanismo de protección ancestral propio, y probablemente especialmente blindado, por ser quién es.