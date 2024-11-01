Incidente en parque eólico: pala de turbina Vestas de cinco años de antigüedad se rompe en Hirtshals, Dinamarca [DAN]]

En el puerto de Hirtshals hay ahora un aerogenerador Vestas con una pala colgando a lo largo de la torre. El miércoles, la pala se rompió en un modelo V136 de 4,2 MW, que tiene apenas cinco años. «No es algo que ocurra todos los días», dice Joachim Steenstrup, director de comunicación de Eurowind Energy, calificando el incidente de «sorprendente», dado que se trata de un aerogenerador reciente. Según él, no habían tenido antes problemas similares con este tipo de turbina.