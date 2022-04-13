El Imperio Parto: orígenes y consolidación

Hablar de los orígenes del Imperio Parto es hablar de uno de los periodos más desconocidos dentro de la historia de Persia. Este oscurantismo proviene de la escasez de fuentes literarias que han llegado hasta nosotros, presentándose de manera fragmentaria y derivada de historiadores griegos y latinos, de los cuales se discute en ocasiones su veracidad debido a las hostilidades que ambas civilizaciones tuvieron frente al emergente Imperio Parto. Este artículo pretende dar una síntesis más objetiva y rigurosa sobre sus verdaderos orígenes hasta..