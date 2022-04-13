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El Imperio Parto: orígenes y consolidación

Hablar de los orígenes del Imperio Parto es hablar de uno de los periodos más desconocidos dentro de la historia de Persia. Este oscurantismo proviene de la escasez de fuentes literarias que han llegado hasta nosotros, presentándose de manera fragmentaria y derivada de historiadores griegos y latinos, de los cuales se discute en ocasiones su veracidad debido a las hostilidades que ambas civilizaciones tuvieron frente al emergente Imperio Parto. Este artículo pretende dar una síntesis más objetiva y rigurosa sobre sus verdaderos orígenes hasta..

| etiquetas: imperio parto , sociedad española de iranologia
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2 comentarios
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carakola #1 carakola
" hemos de tener en cuenta que el contexto de estas fuentes se debe en momentos bélicos que los seléucidas griegos primero, y los romanos, después, tuvieron con los partos, con lo que el tono de éstas normalmente es hostil y poco generoso, e incluso despreciable, caso del historiador griego del siglo 11 d. C., Luciano de Samosata, quien en su obra Historia Verdadera los vilipendia con cierta saña."

Los otanejos de la época xD
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Cesaron de existir.
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menéame