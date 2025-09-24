El imperio de IA de Sam Altman devorará tanta energía como Nueva York y San Diego juntos, según los expertos.(ENG)

Imagina la ciudad de Nueva York en una noche veraniega sofocante: cada aire acondicionado al máximo, los vagones del metro zumbando bajo tierra, los rascacielos iluminados hasta el tope. Ahora añade San Diego en el pico de una ola de calor histórica, cuando la demanda superó los 5.000 megavatios y la red casi colapsó. Esa es casi la escala de electricidad que Sam Altman y sus socios aseguran que será consumida por su próxima ola de centros de datos de IA: un solo proyecto corporativo consumiendo más energía...
| etiquetas: ia , sam altman , open ai , chatgpt , energía , electricidad
Ya lo estamos viendo
La distopía más estúpida y mediocre posible.