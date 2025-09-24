edición general
6 meneos
8 clics
El imperio de IA de Sam Altman devorará tanta energía como Nueva York y San Diego juntos, según los expertos.(ENG)

El imperio de IA de Sam Altman devorará tanta energía como Nueva York y San Diego juntos, según los expertos.(ENG)

Imagina la ciudad de Nueva York en una noche veraniega sofocante: cada aire acondicionado al máximo, los vagones del metro zumbando bajo tierra, los rascacielos iluminados hasta el tope. Ahora añade San Diego en el pico de una ola de calor histórica, cuando la demanda superó los 5.000 megavatios y la red casi colapsó. Esa es casi la escala de electricidad que Sam Altman y sus socios aseguran que será consumida por su próxima ola de centros de datos de IA: un solo proyecto corporativo consumiendo más energía...

| etiquetas: ia , sam altman , open ai , chatgpt , energía , electricidad
6 0 0 K 66 tecnología
4 comentarios
6 0 0 K 66 tecnología
rogerius #1 rogerius *
Pues ya tiene que ser rentable el «imperio» ese.
0 K 20
JackNorte #3 JackNorte
Tengo curiosidad cuanto tiempo y evoluciones van a poder sostener sin energia suficiente.
0 K 12
RuiWang #4 RuiWang
#3 yo solo oigo decir desde hace 50 años que la energía se va a acabar.

Ya lo estamos viendo :-D
0 K 6
Mangione #2 Mangione *
Elon quiere superarle. Hemos llegado al punto histórico humano en que individuos pueden expoliar la tierra tanto como millones de otros individuos juntos. Algunos, llaman a esto evolución, y más irónicamente, futuro. Como si no pudiese pasar, o fuese a ser la primera vez que una civilización humana colapsa por hiper-extraer...

La distopía más estúpida y mediocre posible.
0 K 8

menéame