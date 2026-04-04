El imperio se delata a sí mismo (Caitlin Johnstone)

Lo que antes solo revelaban los denunciantes, los periodistas de investigación, los activistas y los medios disidentes, ahora lo muestra el propio imperio. Antes era difícil hacer ver a los occidentales la depravación del imperio estadounidense. Ahora está ahí, ante los ojos de todos, con imágenes crudas de genocidio y un belicismo increíblemente perverso con consecuencias económicas directas.
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Chapeau Caitllin
Quizas muy lento fui
Si había ciento noventa y pico países en el mundo, cada uno poblado con sus marcianitos, que hablaban sus marcianadas....
Si nosotros teníamos nuestras propias lenguas, que eran unas cuantas, ...¿qué nos llevaba a escucharlo todo de los mismos?
Estaba claro que no era una opción. Tenía que ser una obligación. Y tenía que ser una obligación violenta, porque la música no funciona así, salvo que la fuerces.
No recuerdo que nadie me pusiera una pistola en la cabeza para ver los estrenos del "Chuache", o las pelis de Spilberg, es que a mi yo adolescente no le apetecía ver ninguna otra cosa
Y menos esas "aburridisimas" películas europeas
Eran las mas promocionadas, y también eran las mas espectaculares, fáciles de ver, y las que tenían los mayores valores de producción
Pero repito, nadie me puso una pistola en la cabeza, igual que nadie me la puso cuando mas tarde me tiré al anime y al manga
Demonios!!!! buscame un equivalente de la época, de otro país, de una película como Predator o Robocop
La historias de soldados y guerreros funcionan desde le época babilónica, no las crearon los yanquis
Son películas que gustan, que han encandilado a generaciones enteras, y que en Europa no se hacían, creo que siguen sin hacerse
Nuestras… » ver todo el comentario
Miles de años de historia enseñan algo muy diferente
Los humanos somos profundamente irracionales, el dinero de la publicidad no se tira.
Pero aparte de un cerebro fácilmente hackeable, cuando hay interes de por medio solo vemos lo que nos interesa. Recuerdo una vez que tocó la lotería en el trabajo y cómo la gente defendía lo indefendible para reprochar a los compañeros que no les hubieran ofrecido comprarla a ellos tb. Jamás había imaginado que lo que de entrada debería ser alegría, generase tan mal rollo entre los agraciados y el resto.