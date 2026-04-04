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El imperio se delata a sí mismo (Caitlin Johnstone)

El imperio se delata a sí mismo (Caitlin Johnstone)

Lo que antes solo revelaban los denunciantes, los periodistas de investigación, los activistas y los medios disidentes, ahora lo muestra el propio imperio. Antes era difícil hacer ver a los occidentales la depravación del imperio estadounidense. Ahora está ahí, ante los ojos de todos, con imágenes crudas de genocidio y un belicismo increíblemente perverso con consecuencias económicas directas.

| etiquetas: caitlin johnstone , imperio
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
cocolisto #6 cocolisto *
Por no irnos más lejos,si alguien no ha visto desde la época de Vietnam como de criminal es el régimen de eeuu,,o ha pasado por la vida como un tiesto o es parte interesada y colaboradora de ese estado criminal.
Chapeau Caitllin
9 K 151
azathothruna #1 azathothruna
Yo lo empece a ver desde 2008
Quizas muy lento fui
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Poplíteo #2 Poplíteo *
#1 Yo me recuerdo muy de chaval, en un viaje en coche con la family, preguntándome porqué toda la música de la radio era yanqui.
Si había ciento noventa y pico países en el mundo, cada uno poblado con sus marcianitos, que hablaban sus marcianadas....

Si nosotros teníamos nuestras propias lenguas, que eran unas cuantas, ...¿qué nos llevaba a escucharlo todo de los mismos?

Estaba claro que no era una opción. Tenía que ser una obligación. Y tenía que ser una obligación violenta, porque la música no funciona así, salvo que la fuerces.
9 K 88
Autarca #13 Autarca *
#2 También conviene aclarar que al Imperio Yanqui siempre se le ha dado bien captar talento (nacional o extranjero) y explotarlo

No recuerdo que nadie me pusiera una pistola en la cabeza para ver los estrenos del "Chuache", o las pelis de Spilberg, es que a mi yo adolescente no le apetecía ver ninguna otra cosa

Y menos esas "aburridisimas" películas europeas
1 K 14
Poplíteo #14 Poplíteo
#13 No te las enseñaban, no te las promocionaban, no construías tu gusto en base a otra cosa que no fuera la histriónica exageración constante de la industria yanqui.
1 K 17
Autarca #16 Autarca *
#14 Supongo que un poco las dos cosas

Eran las mas promocionadas, y también eran las mas espectaculares, fáciles de ver, y las que tenían los mayores valores de producción

Pero repito, nadie me puso una pistola en la cabeza, igual que nadie me la puso cuando mas tarde me tiré al anime y al manga
2 K 28
Poplíteo #17 Poplíteo
#16 Eso es, no hace falta obligar, solo controlar el 100% de la oferta.
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Autarca #20 Autarca *
#17 no controlaban el 100% de la oferta, había oferta de otros sitios que simplemente no molaba nada

Demonios!!!! buscame un equivalente de la época, de otro país, de una película como Predator o Robocop
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Poplíteo #22 Poplíteo
#20 Lo que te digo es que ellos fijaron tu estándar. Y en esas dos que me citas, además, querían convertir en héroes a soldados, para tener más soldados.
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Autarca #24 Autarca *
#22 Fijaron el estándar, o sabían lo que gustaba y nos lo dieron???

La historias de soldados y guerreros funcionan desde le época babilónica, no las crearon los yanquis

Son películas que gustan, que han encandilado a generaciones enteras, y que en Europa no se hacían, creo que siguen sin hacerse
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carakola #11 carakola
#8 Se lo he pedido prestado al artículo.
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#3 guillersk
Ya, ¿ Y?
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carakola #5 carakola
#3 Hombre, pues que todo abuso se reduce, en última instancia, a una falta de visión clara. Los gobiernos pueden abusar de las personas porque el público no ve con claridad la dinámica de la corrupción y la tiranía; si realmente entendiera lo que sus líderes les están haciendo a ellos y a su mundo, se rebelaría violentamente. La violencia doméstica y el abuso sexual en la familia solo pueden continuar cuando el resto de la comunidad no ve ni comprende lo que está haciendo el abusador.
Nuestras…   » ver todo el comentario
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Niltsiar #8 Niltsiar
#5 Qué optimista...
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zentropia #9 zentropia
#5 Las cosas parecen feas ahora porque la verdad es fea, pero solo cuando la verdad se revele podremos avanzar hacia la salud y la armonía como especie.

Miles de años de historia enseñan algo muy diferente
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#10 Purpurschnecke
El título es falso, el imperialismo americano no ha escondido lo que hace, solo ha ocultado algunas de las cosas que más incomodan a los que le apoyan; la diferencia es que ahora. para compartir la presión resultante, ya no hace ni eso y los que durante décadas han estado apoyando este horror no quieren tener esa presión y fingen estar sorprendidos.
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#21 pikutara
Pero ahora dicen que es cosa de Trump, que antes no era así.
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
Recordemos lo que piensa Caitlin Johnstone del Imperio... cuando es ruso. :troll:  media
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mr.wolf #19 mr.wolf
#4 Para lo que has quedado....:palm:
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suppiluliuma #23 suppiluliuma
#19 A mi no me metas en tus conversaciones con Caitlin. ¿OK?
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ATOLOMIUNX #12 ATOLOMIUNX
Hay mas humanos que nosotros en el mundo. Cómo sustantivo y adjetivo.
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ronko #7 ronko
El imperio caerá (ska-p ) : youtu.be/d4jGJah5A54?si=sNa8xIxlkl7l1XLn
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#15 AMartian *
Trump hubiera sido el enésimo presidente americano que invade un país, pero es tan absolutamente impresentable que obliga a ver la realidad a los que han tragado publicidad americana o han sido estómagos agradecidos.

Los humanos somos profundamente irracionales, el dinero de la publicidad no se tira.
Pero aparte de un cerebro fácilmente hackeable, cuando hay interes de por medio solo vemos lo que nos interesa. Recuerdo una vez que tocó la lotería en el trabajo y cómo la gente defendía lo indefendible para reprochar a los compañeros que no les hubieran ofrecido comprarla a ellos tb. Jamás había imaginado que lo que de entrada debería ser alegría, generase tan mal rollo entre los agraciados y el resto.
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tommyx #18 tommyx
#15 yo nunca compraba y esperaba que les tocase a todos para que me dejaran solo xD xD
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menéame