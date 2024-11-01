Ilustrador muestra cómo se verían los humanos si tuviéramos estructuras óseas de varios animales (14 fotos)  

¿Alguna vez has pensado en cómo se vería un humano con la estructura ósea de una tortuga? ¿Qué tal un flamenco? Para ser honesto, la respuesta probablemente sea "No". Eso, sin embargo, no imitó que Satoshi creara las ilustraciones hilarantemente extrañas. El esqueleto de la tortuga es bastante único, y el caparazón está hecho principalmente de un "tórax" como una costilla, con una escápula y una pelvis en él. Basado en este esqueleto de tortuga, ¿qué pasaría si lo probaras tú mismo?