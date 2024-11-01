edición general
8 meneos
295 clics
Ilustrador muestra cómo se verían los humanos si tuviéramos estructuras óseas de varios animales (14 fotos)

Ilustrador muestra cómo se verían los humanos si tuviéramos estructuras óseas de varios animales (14 fotos)  

¿Alguna vez has pensado en cómo se vería un humano con la estructura ósea de una tortuga? ¿Qué tal un flamenco? Para ser honesto, la respuesta probablemente sea "No". Eso, sin embargo, no imitó que Satoshi creara las ilustraciones hilarantemente extrañas. El esqueleto de la tortuga es bastante único, y el caparazón está hecho principalmente de un "tórax" como una costilla, con una escápula y una pelvis en él. Basado en este esqueleto de tortuga, ¿qué pasaría si lo probaras tú mismo?

| etiquetas: humanos , estructuras , óseas , animales
8 0 0 K 86 ocio
5 comentarios
8 0 0 K 86 ocio
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Pesadillesco. No volveré a ver igual a los therians.
0 K 10
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
Fascinante.
0 K 10
Mesopotámico #5 Mesopotámico
Lo más turbio que he visto en lo que va de año
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Después de haberme chapado el Kardong en la carrera a muerte, ni siquiera me voy a poner a molestarme a que me de un ictus.
0 K 8
#3 Barriales
Que tontería es esta?
0 K 7

menéame