La Iglesia, a favor de que se publiquen sus bienes, ya que ni ella los conoce

Los obispos españoles han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”,ya que ni ellos disponen de esos datos.“La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia”,ha asegurado en declaraciones a Efe el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española,Fernando Giménez Barriocanal."El acto de registrar no concede la propiedad