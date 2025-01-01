Hun Luang: el teatro de marionetas reales de Tailandia  

Las marionetas reales de Tailandia, conocidas como Hun Luang (หุ่นหลวง), se encuentran entre las más complejas de elaboración y de ejecución jamás creadas. Tanto su construcción como su manipulación exigen de un nivel de destreza y precisión excepcional. En años recientes, esta antigua tradición está experimentando un proceso de revitalización que busca devolverle su lugar en el patrimonio cultural tailandés. Las marionetas Hun Luang tienen sus orígenes en el período Ayutthaya (1352–1767), una de las etapas más importantes en la historia de Tai