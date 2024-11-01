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Huelga de profesores: cortes de carreteras a primera hora antes de la manifestación en Barcelona (CAT)

Huelga de profesores: cortes de carreteras a primera hora antes de la manifestación en Barcelona (CAT)

Este martes tiene lugar la primera de las tres jornadas de huelga educativa en toda Catalunya de las nuevas protestas anunciadas para los meses de mayo y junio. Nueva jornada de protesta de maestros y profesores, que desde las siete de la mañana y durante cerca de una hora han cortado la Ronda de Dalt de Barcelona en ambos sentidos, lo que ha provocado, en plena hora punta, hasta 8 kilómetros de atascos e incluso el colapso de las vías laterales.

| etiquetas: huelga de profesores , cortes de carreteras , manifestación en barcelona
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