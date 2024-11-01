La huelga indefinida del profesorado arranca con un seguimiento del 24%, según Educación

La huelga del profesorado en los centros públicos desde Infantil hasta Bachillerato ha comenzado este lunes con un seguimiento del 23,96 %, según las cifras facilitadas hasta las 10 horas por la Conselleria de Educación. La huelga indefinida se desarrolla con los servicios mínimos establecidos y no se han registrado incidentes, según indican los sindicatos, que están recogiendo datos de seguimiento del paro. La Conselleria ha ofrecido el seguimiento por provincias, que es del 23,74 % en Alicante, del 22,57 % en Castellón y del 25,13 % en Val.