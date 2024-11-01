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La huelga indefinida del profesorado arranca con un seguimiento del 24%, según Educación

La huelga indefinida del profesorado arranca con un seguimiento del 24%, según Educación

La huelga del profesorado en los centros públicos desde Infantil hasta Bachillerato ha comenzado este lunes con un seguimiento del 23,96 %, según las cifras facilitadas hasta las 10 horas por la Conselleria de Educación. La huelga indefinida se desarrolla con los servicios mínimos establecidos y no se han registrado incidentes, según indican los sindicatos, que están recogiendo datos de seguimiento del paro. La Conselleria ha ofrecido el seguimiento por provincias, que es del 23,74 % en Alicante, del 22,57 % en Castellón y del 25,13 % en Val.

| etiquetas: comunidad valenciana , huelga , profesores
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2 comentarios
8 2 0 K 80 actualidad
Rayder #2 Rayder
Ese dato ha sido muy prematuro por parte de educación, alguien está mintiendo porque los sindicatos hablan de 80% 90% de seguimiento de la huelga. Veremos más adelante que datos salen pero ni de coña ha sido un 24% como han soltado a primera hora.
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#1 Onaj
Para que te salga un 24% del seguimiento deberías contar el profesorado de los privados.
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menéame