Huelga de docentes en Cataluña: qué reivindican

El sueldo de los docentes en Cataluña está repartido entre un tramo que paga el Estado (somos funcionarios del Estado) y uno que paga la Comunidad autónoma. El tramo estatal de la nómina ha ido subiendo conforme a las subidas de todo el cuerpo de funcionarios españoles, pero el tramo autonómico se quedó parado hace 19 años. En el famoso 2007 de los recortes del Presidente Mas. Actualmente, los docentes catalanes estamos al final de la cola en el sueldo de las autonomías. Pero hay otros temas, como el ratio por aula o la inclusividad...