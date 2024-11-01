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'Hondurasgate': La injerencia de EE.UU. y Trump para devolver al poder al expresidente de Honduras

'Hondurasgate': La injerencia de EE.UU. y Trump para devolver al poder al expresidente de Honduras

Las conversaciones son de WhatsApp, Signal y Telegram que han publicadao. Se grabaron entre enero y abril de 2026. Y lo que revelan, según la investigación publicada en exclusiva por 'Canal RED' de y 'Hondurasgate', supera lo que hasta ahora se sospechaba sobre la injerencia extranjera en Honduras: un acuerdo concreto, con nombres, cargos y compromisos, para devolver al expresidente Juan Orlando Hernández a la presidencia del país, con financiamiento israelí y respaldo directo del Gobierno de Donald Trump.

| etiquetas: honduras , eeuu , trump , netanyahu , juan orlando , milei , injerencia
13 2 0 K 152 politica
5 comentarios
13 2 0 K 152 politica
A.more #1 A.more
Ya lo hace sin esconderse.
1 K 26
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 este no era el que había sido condenado 45 años por narcotrafico en EEUU e indultado por Trump?
1 K 36
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Para "el faro del mundo libre" si no es un pescador en un barquito, no es un narcotraficante.
0 K 16
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 bueno luego tienes al ex terrorista que ahora se hace fotos en la Casa Blanca

Tu imaginación es el límite xD
0 K 20
ur_quan_master #3 ur_quan_master
No pasa nada. Es la Internacional Fascista en acción.
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menéame