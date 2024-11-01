'Hondurasgate': La injerencia de EE.UU. y Trump para devolver al poder al expresidente de Honduras

Las conversaciones son de WhatsApp, Signal y Telegram que han publicadao. Se grabaron entre enero y abril de 2026. Y lo que revelan, según la investigación publicada en exclusiva por 'Canal RED' de y 'Hondurasgate', supera lo que hasta ahora se sospechaba sobre la injerencia extranjera en Honduras: un acuerdo concreto, con nombres, cargos y compromisos, para devolver al expresidente Juan Orlando Hernández a la presidencia del país, con financiamiento israelí y respaldo directo del Gobierno de Donald Trump.