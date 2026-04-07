El hermano de Koldo admite en el Supremo que fue dos veces a recoger efectivo a Ferraz: "Toma, aquí tienes el dinero"

"Sí. Me identifiqué como todo el mundo. Yo entrego el DNI y paso por el arco de metales como todo el mundo. He estado solo dos veces que recuerde y las dos para eso", ha respondido el testigo. "Me decían con quién ha quedado, dónde va. Ellos me decían dónde tenía que subir. Yo decía que había quedado con... Celia, podría ser [Celia Rodríguez, trabajadora del PSOE]. Ella me dice 'toma, aquí tienes el dinero'. Yo cojo el sobre y se lo llevo a Patricia. Sé que es dinero porque me lo dicen. Yo no abrí los sobres.