Hemeroteca: Trump asistirá a su primera cena de corresponsales de la Casa Blanca como presidente [EN]

El presidente anunció que asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca este año, siendo la primera vez que estará presente durante su mandato. Aunque es costumbre que los presidentes asistan a la cena, Trump faltó al evento cada año durante su primer mandato, además de la primera de su segundo mandato. “Debido a que la prensa fue extraordinariamente mala conmigo, NOTICIAS FALSAS TODAS, desde el comienzo de mi primer mandato, boicoteé el evento y nunca asistí. Sin embargo, espero estar con todos este año. Ojalá sea algo muy especial".